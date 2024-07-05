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Госпитализированный с ботулизмом пациент умер в Нижегородской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области скончался пациент, госпитализированный ранее с признаками ботулизма, однако инфекция не была первопричиной смерти, сообщает региональное министерство здравоохранения в пятницу.

"28.06 был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики принимали все необходимые оперативные меры, в том числе проводили консультации с федеральными коллегами.

Ранее сообщалось, что в регионе с подозрением на ботулизм наблюдались 17 человек. Позже по результатам лабораторных исследований у одного пациента подозрение на это заболевание было снято.

Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в июне в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализированном. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области.

По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека, в том числе генеральный директор "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе") Антон Лозин. С санкции суда фигуранты были отправлены под домашний арест и в СИЗО.

Нижегородская область
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