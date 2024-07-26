ЦБ не видит причин исключать российские "дочки" иностранных банков из системно значимых

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России пока не видит оснований для исключения российских "дочек" иностранных банков из числа системно значимых кредитных организаций (СЗКО), заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы уточняем осенью список (системно значимых банков - ИФ) и можем обновлять параметры, рассматриваем все аспекты системной значимости (...) Мы такой анализ не проводили, и сейчас говорить о том, какие банки останутся, какие - нет, не готовы. Основания исключать оттуда российские "дочки" иностранных банков пока нет", - сказала Набиуллина.

Банк России утверждает перечень системно значимых кредитных организаций ежегодно начиная с 2015 года. ЦБ предъявляет к системно значимым банкам повышенные регуляторные требования. Кроме надбавки за поддержание достаточности капитала в размере 2,5% они должны поддерживать надбавку за системную значимость в размере 1%. Таким образом, минимальный норматив достаточности капитала для СЗКО с надбавками должен составлять 11,5%.

На октябрь 2023 года в число СЗКО входили 13 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, РСХБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, банк "Открытие" и Московский кредитный банк, а также две российские "дочки" иностранных банков - Райффайзенбанк и Юникредит.

ЕЦБ в апреле направил группам UniCredit и RBI требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. После этого RBI заявлял, что требования ЕЦБ выходят далеко за рамки собственных планов группы по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут отрицательно повлиять на варианты продажи Райффайзенбанка. UniCredit сообщал, что продолжает реализацию стратегии ускоренного сворачивания операций в России в соответствии с требованиями регулятора и с целью избежать перехода контроля над активами в России государству.

Количество системно значимых кредитных организаций до конца 2024 года может вырасти в связи с изменением подхода ЦБ к отнесению банков к числу СЗКО, заявляла зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее словам, планируется перевести весь расчет методики определения СЗКО на консолидированную основу, что позволит оценивать системную значимость на уровне банковской группы, а именно учитывать влияние групп на финансовый сектор.

Кроме того, ЦБ хочет, чтобы показатели учитывали значимость банка или банковской группы в большем количестве сегментов бизнеса. В том числе рассматриваются варианты учета размера клиентской базы, рыночной доли на смежных рынках (например, в брокерском обслуживании, страховании, пенсионных накоплениях, денежных переводах и так далее). Также одним из факторов останутся международные связи.