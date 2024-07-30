Прибыль российского бизнеса RBI во II квартале почти не изменилась

Группа продолжает работать над продажей или выделением российского Райффайзенбанка, но "процесс не полностью находится в руках RBI"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российского бизнеса австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) во II квартале 2024 года выросла на 1,3% год к году - до 379 млн евро, следует из отчетности группы.

В I полугодии прибыль российских "дочек" выросла на 2,8% - до 705 млн евро.

На российский бизнес по-прежнему приходится половина прибыли группы (53% от квартальной прибыли и 49% от полугодовой). RBI в I полугодии увеличила прибыль после налогообложения на 8,2% - до 1,436 млрд евро, во II квартале - на 14%, до 715 млн евро.

Группа отмечает, что продолжает работать над продажей или выделением российского Райффайзенбанка. Оба варианта требуют многочисленных согласований со стороны различных российских и европейских органов власти, а также центральных банков этих стран. "Этот процесс не полностью находится в руках RBI", поэтому сложно сделать реалистичный прогноз о сроках завершения деконсолидации, подчеркивается в отчете. По оценке группы, ее запасы капитала могли бы полностью покрыть расходы даже в случае полной деконсолидации российского банка по нулевой балансовой стоимости.

"В соответствии с требованиями ЕЦБ мы ускоряем сокращение объема бизнеса в России. В то же время мы продолжаем работать над продажей российского Райффайзенбанка", - отметил через пресс-службу CEO RBI Йохан Штробль.

RBI обращает внимание на сокращение кредитного и депозитного портфелей в России, а также клирингового, расчетного и платежного бизнесов. "RBI еще больше сократит бизнес российского Райффайзенбанка в соответствии с требованиями ЕЦБ. Первые эффекты для клиентов, такие как ограничения в платежах, уже начали действовать. Дополнительные меры последуют", - отмечает группа.

Активы RBI в России на 30 июня 2024 года достигли 22,439 млрд евро, увеличившись за второй квартал на 6,4%, с начала года - на 8,4%. За год активы сократились на 4,4% (с 23,459 млрд евро на 30 июня 2023 года).

Кредитный портфель в России во втором квартале почти не изменился (рост на 0,9%) и составил 5,848 млрд евро. За первое полугодие кредитный портфель сократился на 2,1%, за год - на 17,5%.

Средства клиентов во II квартале выросли на 1,1% - до 14,548 млрд евро. С начала года они сократились на 0,6%, за год - на 17,9%.

Чистый процентный доход бизнеса в России во II квартале вырос на 17,1% - до 377 млн евро. При этом чистый комиссионный доход показал снижение на 16,7% - до 220 млн евро.

Российский бизнес во втором квартале восстановил резервы на 42 млн евро против расходов на резервы в первом квартале на 22 млн евро (во II квартале 2023 года тоже восстанавливал резервы на 92 млн евро).

Объем активов RBI, находящихся на счетах "С", на конец июня вырос до 670 млн евро с 531 млн евро на конец марта и 500 млн евро по итогам 2023 года.

ЕЦБ в апреле направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. Согласно рекомендациям, кредитный портфель в России должен существенно сократиться к 2026 году - на 65% к уровню третьего квартала 2023 года (тогда он составлял 6,3 млрд евро), также должен значительно снизиться объем платежей, идущих из России.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании.