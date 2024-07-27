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Уборка мусора началась в затопленном при размыве дамбы челябинском поселке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Вода из поселка Киолим Челябинской области, подтопленного 26 июля при размыве дамбы Киалимского водохранилища, ушла достаточно быстро, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Всего в поселке Киолим 20 домов. Сейчас разбирают мусор. Идет обследование. Уровень воды был около одного метра и вода достаточно быстро ушла", - пояснили в пресс-службе.

Пресс-служба губернатора Челябинской области в своем телеграм-канале опубликовала видео из Киолима с последствиями подтопления. Судя по кадрам, большая вода покинула населенный пункт, остались только лужи.

губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что жителям поселка Киолим, чье имущество пострадало в результате размыва дамбы, будет оказана финансовая помощь.

"Будем оценивать ущерб. Сначала сразу будет выплата на каждого человека. А потом, по мере оценки ущерба, будем все решения остальные принимать", - сказал Текслер во время встречи с жителями Киолима, видео которой в субботу появилось в телеграм-канале пресс-службы губернатора.

26 июля из-за обильных осадков повысилс

26 июля из-за обильных осадков повысился уровень воды в Киалимском водохранилище. В результате 100 из 500 метров местной дамбы оказалось размыто. В зоне затопления оказался поселок Киолим. Из него и окрестных населенных пунктов эвакуировали жителей. К утру субботы вода из поселка ушла.

МЧС Челябинская область Киалимское водохранилище Киолим
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