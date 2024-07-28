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В результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Курской области

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в регионе, в результате чего произошло возгорание.

"Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись три резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

В ликвидации пожара задействованы 82 спасателя и 32 единицы спецтехники. В одном из резервуаров возгорание ликвидировано, добавил Смирнов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область Алексей Смирнов
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