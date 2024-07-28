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Минобороны сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ над двумя российскими регионами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь семь украинских беспилотников над двумя регионами РФ, сообщило российское Минобороны в воскресенье утром.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя. В поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Курская область
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