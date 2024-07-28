Минобороны сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ над двумя российскими регионами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за минувшую ночь семь украинских беспилотников над двумя регионами РФ, сообщило российское Минобороны в воскресенье утром.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя. В поселке Политотдельский от атаки беспилотника пострадал 11-летний ребенок.