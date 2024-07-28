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Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июля

Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару, жителей села Еманжелинка эвакуировали из-за ливней, Даниил Медведев победил Ринки Фидзикату

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Населенный пункт Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах подвергся ракетному удару. Один из снарядов упал на футбольную площадку, погибли минимум 12 детей, десятки человек получили ранения. Израиль возложил ответственность на ливанскую группировку "Хезболла", представители движения, в свою очередь, заявили, что на футбольное поле попала ракета системы ПВО Израиля.

- В ответ на ракетный удар по Мадждаль-Шамсу израильские ВВС атаковали населенные пункты на юге Ливана, сообщили ливанские СМИ. Целями ударов были "тайники с оружием и террористическая инфраструктура" "Хезболлы", сообщили в ЦАХАЛ.

- Офис Камалы Харрис отклонил заявление Израиля о том, что ее высказывания с критикой действий израильтян в секторе Газа могут затруднить достижение соглашения о прекращении огня, сообщил телеканал CNN.

- В селе Илек-Пеньковка Белгородской области при атаке БПЛА были ранены два мирных жителя. В поселке Политотдельский пострадал 11-летний ребенок. В Курской области в результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза.

- Жителей села Еманжелинка в Челябинской области эвакуировали из-за ливней. Также сотрудники МЧС спасли мужчину - его вытащили из воды, оказали первую помощь и передали медикам.

- Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:2, 6:1 победил представителя Австралии Ринки Фидзикату в матче первого круга Олимпиады в Париже в мужском одиночном разряде.

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