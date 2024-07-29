Минцифры РФ, РКН, Генпрокуратура поддержали проект закона о запрете треш-стримов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев, а также замглавы Роскомнадзора Вадима Субботин высказались за принятие законопроекта о запрете треш-стримов.

"Мы понимаем, что это только начало работы. Нам надо будет вводить ответственность. Нам надо будет сделать так, что сами авторы, которые сами разместили соответствующий контент, были бы обязаны его удалять после соответствующих решений. Но на текущем этапе законопроект полностью поддерживаем", - сказал Шадаев в понедельник на заседании комитета Госдумы по информационной политике, где рассматривается соответствующая инициатива.

Замглавы РКН Вадим Субботин также выступил с поддержкой законопроекта. "Готовы с коллегами из генеральной прокуратуры его реализовывать. Все механизмы взаимодействия с коллегами у нас существуют и работают достаточно эффективно", - сказал Субботин на заседании комитета.

Также за законопроект в предложенном варианте на заседании комитета высказался заместитель начальника управления Генпрокуратуры Юрий Фадеев.

Председатель комитета Александр Хинштейн отметил, что комитет предлагает Госдуме рассмотреть и принять проект закона до конца весенней сессии, то есть на текущей неделе.

Законопроект о запрете треш-стримов вносит поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В нем ко второму чтению уточнена формулировка, характеризующая треш-стримы - это "информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

Кроме того, предусмотрено, что меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим треш-стримы, будет принимать Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры.

Также уточнено, что требования по защите информации, установленные ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), будут применяться не только к государственным информационным системам (ГИС), но и иным ИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений.

Параллельно с данной инициативой Думой будут приниматься проекты законов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы.