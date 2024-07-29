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Пять пострадавших при сходе поезда с рельсов под Волгоградом эвакуированы в больницу

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пятеро пострадавших при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской центральной районной больницы (ЦРБ), сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В настоящее время на месте происшествия в Волгоградской области работают бригады скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим. По оперативным данным, пятеро пострадавших, в том числе один ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской ЦРБ, все они в стабильном состоянии", - сказал Кузнецов в понедельник.

По его словам, направлены дополнительные бригады скорой помощи и службы медицины катастроф из ближайших медицинских организаций. Координацию осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

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Эвакуированных пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Волгоградской области разместят в ДК города Котельниково, сообщает пресс-служба администрации Котельниковского района Волгоградской области.

"Продолжается эвакуация пассажиров сошедшего с рельсов поезда "Казань - Адлер". Все люди будут размещены в ДК "Импульс" и Центре досуга и кино города Котельниково - им будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 12:35 на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с грузовиком, в результате с рельсов сошли восемь вагонов.

По данным РЖД, движение поездов на участке приостановлено.

Губернатор области сообщил, что в поезде находились 812 человек, всего состав насчитывал 20 вагонов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Волгоградская область
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