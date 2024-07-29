Из-за аварии в Волгоградской области опаздывают пять поездов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Из-за частичного схода с рельсов пассажирского поезда в Котельниковском районе Волгоградской области задерживаются еще пять поездов, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Днем 29 июля на перегоне Гремячая-Котельниково сошли с рельсов электровоз и девять вагонов поезда Казань-Адлер, в которых находились 422 человека, из них 42 ребенка. Движение поездов на этом участке остановили. К месту аварии направлен аварийно-восстановительный поезд.

В приемном отделении ЦРБ Котельниковского района "Интерфаксу" сообщали, что около 30 пострадавших госпитализированы, у них повреждения средней степени тяжести. Других пассажиров размещают в домах культуры в Котельникове.

Позднее в ОАО "РЖД" сообщили, что в результате происшествия порядка 140 пассажиров получили ссадины и ушибы.

Глава Котельниковского района Сергей Панкратов сообщал, что для эвакуированных пассажиров организован подвоз воды и доставка пассажиров в пункты временного размещения.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в поезде находились около 800 человек, всего в составе было 20 вагонов.