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Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Сход вагонов пассажирского поезда под Волгоградом, размытие перемычки между двумя шлюзами Беломорканала, победа Джоковича над Надалем на Олимпиаде

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Волгоградской области пассажирский поезд Казань - Адлер столкнулся с грузовиком. В результате девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. Госпитализированы 55 человек, всего пострадавших - порядка 140. Водитель грузовика в тяжелом состоянии. Предстоит восстановить около 300 метров рельсов по двум путям. Возбуждено уголовное дело.

- Вода размыла временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Сегежском округе Карелии. Один человек погиб. Затопления поселений в Беломорском округе ниже по течению удалось избежать.

- В Госдуму внесена поправка об обязанности блогеров, имеющих не менее 10 тысяч подписчиков, сообщать о себе в Роскомнадзор. В Минцифры пояснили, что это касается и владельцев каналов на YouTube.

- Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева, которого в СМИ называют сыном бизнесмена Мусы Бажаева. Он стал фигурантом дела о нападении на представителя власти - по версии следствия, он вступил в конфликт с сотрудником полиции.

- Парковку самокатов запретят в Санкт-Петербурге с 1 августа в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

- Новак Джокович победил Рафаэля Надаля во втором круге теннисного турнира Олимпиады в мужском одиночном разряде.

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