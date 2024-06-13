У структуры "Интергео" отозвана лицензия на медно-порфировое месторождение

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Роснедра отозвали лицензию у "Голевской ГРК" (входит в "Интергео") на разведку и добычу меди, молибдена и попутных компонентов на месторождении Ак-Суг в Туве,пишет "Коммерсантъ".

Издание ссылается на материалы Арбитражного суда Москвы, где Голевская ГРК пыталась признать недействительным решение Роснедр об отзыве лицензии.

По мнению агентства, Голевская ГРК в срок не начала строительство инфраструктуры по добыче полезных ископаемых. Срыв сроков является нарушением лицензии.

В 2020 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства ГОКа на Ак-Суге. В 2021 году "Голевская ГРК" приступила к строительству ГОКа. В состав основных объектов горнодобывающего комплекса включены карьер, отвалы вскрышных пород, обогатительная фабрика, состоящая из девяти связанных между собой площадок, хвостохранилище, очистные сооружения.

Как сказано на сайте "Интергео", ввод месторождения в эксплуатацию (начало добычи руды) был намечен на 2024 год. ГОК должен начать выпускать продукцию в 2026 году.

Медно-порфировое месторождение для открытой добычи Ак-Суг - приоритетный проект "Интергео". Непосредственно проект ведет ООО "Голевская ГРК", которое строит горно-обогатительный комбинат. Планируемая мощность ГОКа по добыче и переработке руды - 24 млн тонн в год, по производству медно-молибденового концентрата - около 500 тысяч тонн.