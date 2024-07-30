В Курском районе потушили продолжавшийся с 28 июля пожар на нефтебазе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Курском районе к утру 30 июля потушили пожар на нефтебазе, который начался ночью 28 июля после атаки дронов, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он напомнил, что на базе горели три резервуара с топливом. Пожар полностью потушили к 5:50 по московскому времени. В тушении участвовали 140 спасателей и 32 единицы техники.

"Никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал", - написал глава региона.