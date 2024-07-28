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Ликвидация пожара на нефтебазе в Курской области продолжается

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают тушить пожар на территории нефтебазы в Курском районе, возникший после атаки украинского дрона в субботу, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Атака украинских беспилотников привела к пожару на нефтебазе в Курском районе. В настоящее время борьба с огнем продолжается", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу утром в субботу. Загорелись три резервуара с топливом, в одном из них возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Смирнов также сообщил, что в течение дня в приграничных районах было нейтрализовано 19 украинских дронов.

"Ночью наши бойцы ПВО уничтожили 2 украинских БПЛА самолетного типа. Один беспилотник сбит сегодня вечером над Медвенским районом. (...) в течение дня ликвидировано и обезврежено 19 украинских дронов", - написал врио главы региона.

Ранее сообщалось, что в Судже с коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом, ранена местная жительница. Кроме того, днем были обстреляны поселок Краснооктябрьский Глушковского района и село Троицкое Кореневского района.

Курская область Алексей Смирнов
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