РЖД завершают восстановление на участке схода вагонов в Волгоградской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершает восстановительные работы на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области, сообщила компания в своем телеграм-канале.

"Движение по одному из путей было открыто сегодня в 1:17 по московскому времени. Это позволило осуществлять пропуск поездов в реверсивном режиме. В ближайшее время станет возможным открыть движение поездов по второму пути", - говорится в сообщении.

Железнодорожники восстановили насыпь, уложили 300 метров рельсошпальной решётки, выровняли путь спецтехникой. В настоящее время завершается установка опор контактной сети, раскатка и подвешивание провода.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о восстановлении движения по обоим путям. "Благодаря оперативной работе ремонтных бригад РЖД и спасательных служб движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая - Котельниково было восстановлено в 01:27. Движение поездов по второму пути открыто сегодня в 9:25", - цитировала пресс-служба администрации Волгоградской области слова Бочарова.

Накануне в районе перегона Гремячая - Котельниково в Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда №491 Казань - Адлер с грузовиком, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Движение поездов на участке было приостановлено.

По данным РЖД на 09:27 вторника, после схода вагонов под Волгоградом задерживались 11 пассажирских поездов. Пассажиры поезда №491 Казань - Адлер продолжили движение двумя составами: 315 человек едут в вагонах поезда №491, 422 человека - в резервном составе №901, некоторые пассажиры приняли решение самостоятельно продолжить путь.

В результате ДТП и схода пассажирского поезда были госпитализированы 30 человек, в том числе 12 детей. Около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.

Как сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, на лечении находятся 22 пострадавших, в том числе восемь детей. 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда , один в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ. Трое взрослых в тяжелом состоянии. СКР возбудил по факту случившегося уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).