В Волгоградской области в результате аварии повреждено около 300 метров рельсов

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области после схода девяти вагонов пассажирского поезда нужно восстановить около 300 метров рельсов по двум путям, а также три опоры контактной сети, сообщило ОАО РЖД.

"В работах задействовано более 200 железнодорожников, два восстановительных поезда. Специалисты приводят в порядок путь и контактную сеть", - говорится в сообщении.

11 вагонов пострадавшего поезда №491 Казань - Адлер отправлены на станцию Гремячая. Там их проверят, чтобы выяснить, могут ли они везти пассажиров.

29 июля днем на перегоне Гремячая - Котельниково поезд столкнулся с выехавши на пути "КАМАЗом", с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Движение поездов на участке остановлено. По данным Росжелдора, в результате ДТП был нарушен габарит соседнего пути.

После ЧП со сходом вагонов задержаны пять поездов, сообщали "Интерфаксу" в экстренных службах. По их данным, произошел сход девяти вагонов поезда Казань - Адлер, в которых находились 422 человека, из них 42 ребенка. РЖД отправляют пассажирские поезда измененными маршрутами после схода вагонов в Волгоградской области. Расписание пригородных поездов изменено на 29 и 30 июля.

В результате происшествия порядка 140 пассажиров получили ссадины и ушибы. Три человека, в том числе водитель грузовика и пассажирка после схода с рельсов поезда под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии, 55 человек госпитализированы. Около 340 человек эвакуированы в пункт временного размещения.

К месту назначения пассажиров доставит резервный состав.