В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов после схода вагонов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью восстановило движение поездов после схода вагонов поезда на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области.

"Благодаря оперативной работе ремонтных бригад РЖД и спасательных служб движение по встречному железнодорожному полотну на перегоне Гремячая - Котельниково было восстановлено в 01:27. Движение поездов по второму пути открыто сегодня в 9:25", - сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев уточнил, что пассажиры поезда, за исключением остающихся в медучреждениях, разъехались к местам назначения.

Как сообщалось, пассажирский поезд №491 Казань - Адлер днем в понедельник столкнулся с выехавшим на железнодорожный переезд грузовиком на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области. С рельсов сошли электровоз и девять вагонов, в которых находились 422 человека, в том числе более 40 детей.

Сообщалось, что около 140 пассажиров поезда получили ссадины и ушибы, более 50 человек были госпитализированы, в том числе трое, включая водителя грузовика, в тяжелом состоянии. Около 340 человек после инцидента эвакуировали в пункт временного размещения. Движение поездов на участке было приостановлено. РЖД скорректировали маршруты пассажирских поездов на указанном направлении на 29 и 30 июля, изменив, в частности, и расписание в пригородном сообщении.

Утром во вторник в РЖД сообщили, что с задержками идут 11 поездов дальнего следования. Большинство пассажиров поезда №491 Казань - Адлер продолжили движение: 315 - в вагонах того же поезда, 422 - в резервном составе, остальные решили ехать дальше самостоятельно. Лечение в медучреждениях, по данным РЖД, проходят 19 пассажиров поезда.

СКР возбудил по факту случившегося уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).