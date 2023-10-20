Прямой контроль над "значимыми" компаниями в РФ можно будет получить без согласований

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Согласование сделок с властями и соблюдение обязательных корпоративных процедур станет необязательным при переходе российских бенефициаров на прямое владение экономически-значимыми организациями (ЭЗО), которые сейчас принадлежат им через иностранные холдинговые компании (ИХК) в "недружественных" юрисдикциях.

Об этом говорится в законопроекте № 464156-8, который в Госдуму внесли председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов и его заместители - Юрий Тен и Владимир Самокиш.

Они предлагают скорректировать вступивший в силу 4 августа 2023 года закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот закон наделил правительство компетенцией формировать перечень ЭЗО, а российских бенефициаров этих компаний - правом через суд получить акции и доли в прямое владение.

Внесенный законопроект предлагает "сократить сроки и упростить процедуру вступления в прямое владение акциями (долями в уставном капитале) ЭЗО", указано в пояснительной записке к проекту. Сделать это предполагается за счет отказа от соблюдения ряда процедур, которые требуются в ряде случаев для совершения сделок с долями и акциями российских компаний.

В частности, не будет требоваться получение согласия Банка России на приобретение акций или долей ЭЗО, которая является кредитной или другой финансовой организацией. Также можно будет обойтись без согласия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России или федерального антимонопольного органа.

Не потребуется соблюдение права на преимущественное приобретение акций и долей ЭЗО. Участники сделки с заинтересованностью смогут не заручаться ее одобрением со стороны других совладельцев организации, не направлять предложение о выкупе акций миноритариям при консолидации крупных пакетов, указано в законопроекте.

Свою инициативу авторы законопроекта обосновывают тем, что вступление в прямое владение акциями, долями ЭЗО "фактически не влияет на их распределение между конечными собственниками".