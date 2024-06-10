Депутаты предложили смягчить корпоративный критерий для отнесения компаний к ЭЗО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдуме предложили незначительно смягчить критерий по уровню российского владения через иностранные структуры в отечественных компаниях для признания их экономически значимыми (ЭЗО), соответствующий законопроект опубликован в думской базе.

Речь идет о доработанном до первого чтения законопроекте № 464156-8, который изначально предлагал разрешить проводить без ряда обязательных корпоративных процедур сделки по переходу российских бенефициаров на прямое владение ЭЗО. Авторы документа - председатель думского глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, а также его заместители - Сергей Тен и Владимир Самокиш.

В соответствии с обновленным законопроектом, отнести компанию к ЭЗО можно будет, если уровень прямого или косвенного участия в ней российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании (ИХК) будет "не менее" 50%. Сейчас требование строже - через ИХК российские бенефициары должны контролировать отечественную компанию "более" чем на 50%.

Также, согласно поправкам, достаточно будет контролировать "не менее" 30% в отечественной компании тем бенефициарам, у которых была возможность определять решения ИХК.

Кроме того, законопроект предусматривает, что к ЭЗО могут быть отнесены компании, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, если их выручка за последний завершенный отчетный год превышает 10 млрд рублей.

Сейчас у организации, которая претендует на статус ЭЗО по уровню выручки или стоимости активов, эти параметры должны быть выше пороговых значений в 75 млрд рублей и 150 млрд рублей соответственно. При этом сама организация или ее "дочка" должны соответствовать и другим условиям: являться, в частности, градообразующим предприятием или субъектом критической информационной инфраструктуры, внедрять технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг, оказывать услуги в сфере информационных технологий или связи, являться системно-значимым банком и т.д.

Статус ЭЗО, установленный законом 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Сейчас в правительственном перечне ЭЗО девять организаций.