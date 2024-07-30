Татьяна Бакальчук заявила, что подала в суд иск о расторжении брака

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила во вторник вечером, что подала в суд иск о расторжении брака.

"Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом", - написала она в своем телеграм-канале.

23 июля в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова было опубликовано видео встречи с Владиславом Бакальчуком - соучредителем Wildberries. В сообщении говорилось, что "Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей", а активы Wildberries "с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor".

Татьяна Бакальчук отреагировала публикацией в своем телеграм-канале. "Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании", - написала Бакальчук, приложив фото из переговорной комнаты, где присутствуют оба основателя Wildberries.

Пресс-службы Wildberries и Russ распространили совместное заявление, в котором сказано, что компании продолжают работу и исполняют обязательства в полном объеме.

Ранее в июне Wildberries и группа Russ сообщили об объединении, цель которого - "создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия". Юридические и финансовые параметры, а также формат объединения участники сделки не раскрыли, при этом в юрлице, созданном для реализации заявленного объединения, доли Wildberries и Russ составили 65% на 35%.