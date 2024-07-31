Поиск

Пожар в торговом центре в Симферополе потушен

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Лоцман" в Симферополе, сообщили в ночь на среду в МЧС РФ.

"В Крыму огнеборцы МЧС России полностью потушили торговый центр", - сказано в телеграм-канале ведомства.

Пожар в ТЦ "Лоцман" начался во вторник. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 50 кв. метров, затем она возросла до 500 кв. метров. У здания частично обрушилась крыша. Посетителей эвакуировали, пострадавших нет.

По предварительным данным причиной пожара стало сварочное оборудование, используемое во время ремонта детской комнаты на третьем этаже здания.

МЧС РФ Крым Симферополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар в ТЦ Симферополя охватил 500 кв. м, частично обрушилась кровля

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана стал фигурантом еще одного дела

Что произошло за день: вторник, 30 июля

Работа производственной площадки "НПО автоматики" приостановлена из-за пожара

Работа производственной площадки "НПО автоматики" приостановлена из-за пожара

Более 53 тыс. жителей Керчи остались без энергоснабжения из-за сбоя автоматики

Власти РФ предложили зафиксировать размер субсидии по льготной ипотеке

Red Wings перешла в управление лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис"

Red Wings перешла в управление лизинговой структуры "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис"

Законопроект об открытии филиалов иностранных банков в России прошел II чтение

Дума приняла целиком закон об обязанностях владельцев популярных телеграм-каналов и о сим-картах

Найдены тела двух погибших при размыве дамбы Беломорканала

Найдены тела двух погибших при размыве дамбы Беломорканала
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });