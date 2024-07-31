Пожар в торговом центре в Симферополе потушен

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре "Лоцман" в Симферополе, сообщили в ночь на среду в МЧС РФ.

"В Крыму огнеборцы МЧС России полностью потушили торговый центр", - сказано в телеграм-канале ведомства.

Пожар в ТЦ "Лоцман" начался во вторник. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 50 кв. метров, затем она возросла до 500 кв. метров. У здания частично обрушилась крыша. Посетителей эвакуировали, пострадавших нет.

По предварительным данным причиной пожара стало сварочное оборудование, используемое во время ремонта детской комнаты на третьем этаже здания.