Работа "НПО автоматики" возобновилась после пожара

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге предприятие "НПО автоматики" возобновило работу, которая 30 июля прерывалась из-за пожара, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Михаил Изюмов.

"НПО автоматики" продолжает производственную деятельность, направленную на выполнение обязательств перед заказчиками. Пострадавшие от пожара цеха будут восстановлены", - сказал он.

Он уточнил, что возгорание произошло после окончания рабочего дня, сварочные и иные пожароопасные работы в цехе не проводились.

На предприятии создан штаб, который занимается ликвидацией последствий пожара. Сейчас идет оценка ущерба и выясняются причины возгорания.

В Екатеринбурге кровля цеха "НПО автоматики" загорелась вечером 30 июля на площади 800 квадратных метров. Затем она частично обрушилась, и пламя перебросилось на другой цех. На предприятии сообщили, что работа производственной площадки была остановлена.

АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. Предприятие производит системы управления для ракет-носителей семейства "Союз-2".