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Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним.

Законом вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны, кроме того, "регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере, - речь идет о возможности ограничивать место и время продажи", написал в своем телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что "среди молодежи каждый второй потребляет энергетики". "Вред таких напитков доказан врачами - они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", - добавил Володин.

В РоссииВолодин заявил, что за продажу энергетиков детям следует вводить штрафыЧитать подробнее

В законе указывается, что "для предотвращения воздействия безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, на здоровье несовершеннолетних" организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица, гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается продажа несовершеннолетним таких напитков.

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего продажу таких напитков, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст, предусматривает закон.

Продавец обязан отказать покупателю в продаже таких напитков, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия и документ, позволяющий установить его возраст, не представлен, говорится в законе.

Согласно закону, субъекты смогут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Вячеслав Володин Госдума
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