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Володин заявил, что за продажу энергетиков детям следует вводить штрафы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании во вторник поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям.

"Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Им не место в детском рационе. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон", - сказал Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

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По его словам, за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.

Поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.

Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

Госдума Вячеслав Володин
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