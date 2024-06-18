Володин предложил запретить энергетики в стенах Госдумы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил прекратить продажу энергетиков в магазине и буфетах в Госдуме и запретить приносить их в здание.

"Если хочешь что-то изменить, начни с себя. Есть предложение, давайте с вами запретим продажу энергетиков в думских буфетах, магазинах, начнем с себя", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании при обсуждении в первом чтении проекта закона о запрете продажи энергетиков детям.

Он также обратился к главе думской комиссии по регламенту и организации работы Виктору Пинскому: "Переговорите с соответствующими нашими структурами, кто формирует поставки продукции в Думу, больше чтобы не было никаких энергетиков в этих стенах". Депутаты поддержали это решение.

Володин предложил расширить тему.

"И поручим ФСО, если кто-то будет приносить на работу, чтобы изымали. А дальше будем озвучивать, кто этим увлекается", - сказал спикер.

Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Депутат от КПРФ Нина Останина при этом заявила, что инициатива не запрещает полностью продажу тонизирующих безалкогольных напитков и, например, их можно купить в магазине в Госдуме.