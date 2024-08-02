Сенаторы РФ одобрили закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, несовершеннолетним.

В законе указывается, что для предотвращения воздействия безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, на здоровье несовершеннолетних организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам без образования юридического лица, гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается продажа несовершеннолетним таких напитков.

В случае возникновения у лица, непосредственно продающего такие напитки, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у клиента документ, позволяющий установить его возраст, предусматривает закон.

Продавец будет обязан отказать покупателю в продаже таких напитков, если сомневается в достижении им совершеннолетия, а соответствующий документ не предоставлен.

Согласно закону, регионы смогут установить ограничения времени и мест продажи таких напитков.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.