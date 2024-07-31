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Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разработал проект приказа, по которому научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признаваться запрещенной в России, а исключение будет сделано только для информации о VPN, использующейся для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Проект приказа ведомство опубликовало 30 июля на портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение завершится 5 августа.

Проектом предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

С 1 марта действует приказ Роскомнадзора, по которому критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются, в частности, "в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России".

В новой редакции приказа предлагается изменить пункт 5 исключений, чтобы критерии не применялись "в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", при обеспечении доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищенных каналов связи".

Ссылаясь на норму ФЗ №149 "Об информации", запрещающую информацию "о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", РКН пишет, что под нее "попадают также VPN-сервисы, обеспечивающие доступ к заблокированным информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям".

"Таким образом, должна признаваться запрещенной также научная, научно-техническая информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа к информационным ресурсам и/или информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ", - делают вывод авторы проекта.

При этом, отмечают в РКН, "VPN-сервисы могут разрабатываться и использоваться только для обеспечения защищенного доступа к информационным ресурсам и/или защищенного обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях", они не предназначены для обхода блокировок и используются для защиты конфиденциальной информации, "в том числе для предотвращения утечки такой информации".

"В таких целях VPN-сервисы используются, в частности, государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими предприятиями, в том числе организации финансовой сферы. В связи с этим проектом приказа предлагается изложить подпункт 5 пункта 5 Критериев в новой редакции", - сказано в записке.

Президент 31 июля подписал закон, по которому информация о способах обхода установленных в России блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации РКН. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин пояснял, что новая норма запрещает рекламировать способы обхода блокировок, при этом не запрещая пользоваться VPN-сервисами.

Антон Горелкин Роскомнадзор Госдума
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