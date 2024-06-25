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РКН требует от Google и Opera заблокировать расширение для обхода блокировок

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) потребовал от Opera и Google, а также от разработчика расширения (плагина) для браузера для обхода блокировок Censor Tracker ограничить его работу на территории РФ, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор выявил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, содержащий информацию о способах обхода блокировок. Ведомство внесло ссылки на него в Единый реестр запрещенной информации. Роскомнадзор направил в адрес компаний Opera и Google, а также разработчика расширения требования о необходимости ограничить доступ к противоправным материалам", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

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Там напомнили, что с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в Сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.

"На текущий момент компании не выполнили требования Роскомнадзора. Если запрещенная информация не будет удалена, ведомство рассмотрит вопрос о привлечении компаний к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ", - отметили в РКН.

В сообщении указано, что за неудаление противоправного контента по требованию ведомства закон предусматривает административную ответственность по ст. 13.41 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей, а в случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 5 до 10% совокупного размера годовой выручки компании.

Роскомнадзор Google Opera
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