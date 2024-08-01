Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле выросло до семи человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле Свердловской области увеличилось до семи человек, сообщил мэр города Владислав Пинаев в своем телеграм-канале.

"По последним данным, пострадали семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых", - написал Пинаев.

По его данным, в гостинице "Спортивная-1" организован пункт временного размещения. В резерве для размещения находится гостиница "Спортивная-2".

Как сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, в связи с частичным обрушением дома в Нижнем Тагиле начато расследование.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), говорится в сообщении.

В настоящее время допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы. "Изымается документация о том, проводилось ли ранее обследование жилого дома", - добавили в пресс-службе.

На месте работает заместитель руководителя регионального управления СКР полковник юстиции Алексей Невгад.

В четверг в Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда жилой пятиэтажки. Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате ЧП.