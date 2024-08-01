Суд в Москве рассмотрит дело Елены Блиновской об уклонении от уплаты налогов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера и создателя проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской об уклонении от уплаты налогов, сообщает ведомство.

"После вручения Блиновской обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Блиновская содержится под стражей", - сказали в прокуратуре в четверг.

Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

"Установлено, что Блиновская, являясь индивидуальным предпринимателем, при пособничестве своего супруга Алексея Блиновского и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заведомо зная о том, что доход ИП превысил 150 млн рублей, что привело к утрате налогоплательщиком права на применение упрощенной системы налогообложения, в период с 2019 по 2021 гг. обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей", - отметили в надзорном ведомстве.

Таким образом, добавили в прокуратуре, Блиновская занизила доходы, налоговую базу для исчисления налога на доходы физических лиц и суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет, обеспечила поэтапное предоставление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения.

Общая сумма неуплаченных налогов составила свыше 906,6 млн рублей.

"Кроме того, Блиновская и Блиновский, приобретя преступным путем в результате уклонения от уплаты налогов денежные средства, в целях придания им видимости правомерного владения, пользования и распоряжения, легализовали свыше 716 млн рублей путем совершения ряда финансовых операций, замаскировав таким образом их связь с преступным источником происхождения", - сообщили в ведомстве.

Блогер также обвиняется в том, что, "неоднократно, без ведома генеральных директоров двух юридических лиц, неправомерно использовала электронные ключи от систем "Клиент-Банк" указанных организаций с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств с их счетов"

На имущество общей стоимостью свыше 650,5 млн рублей, принадлежащее Блиновской и ее близким родственникам, наложен арест.

"Уголовное дело в отношении Блиновского, обвиняемого по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, выделено в отдельное производство в связи с его розыском", - добавили в прокуратуре.