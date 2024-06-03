Блогер Блиновская подала в суд заявление о собственном банкротстве

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Блогер и основательница проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская 31 мая подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве, следует из картотеки суда.

Заявление пока к производству не принято.

Размер долга в картотеке не указан.

Как сообщалось ранее, Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 17 июня заседание, где планируется рассмотреть жалобу Блиновской на решение об отказе признать недействительным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6 по Москве.

Блогер оспаривает решение Арбитражного суда Москвы, который 2 апреля отказал ей в незаконности доначисления 1,1 млрд рублей налоговых платежей.

В материалах дела говорится, что ИФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская обратилась в суд с иском. Однако суд 2 апреля отказал в его удовлетворении.

Иск был подан 26 декабря 2023 года.

Блиновская - российский блогер, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время Блиновская находится в СИЗО.