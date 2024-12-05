ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

Блогер Елена Блиновская в Савеловском районном суде в Москве Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба в лице ИФНС России №6 27 ноября подала в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов блогера и основательницы проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской задолженности в размере 1,2 млрд рублей.

Как следует из картотеки суда, заседание по проверке обоснованности требования назначено на 3 февраля 2025 года.

Ранее суд назначил на 22 января 2025 года рассмотрение требования ВТБ к Блиновской на сумму почти 270 млн рублей.

Блиновская 31 мая 2024 года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.

Арбитражный суд Москвы 13 ноября признал Блиновскую банкротом и открыл в отношении нее процедуру реализации имущества.

Суд ранее, учитывая наличие у должника детей, привлек к участию в деле орган опеки и попечительства по Москве.

Как сообщалось ранее, ИФНС совместно с представителями правоохранительных органов провела выездную налоговую проверку блогера по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты всех налогов и сборов за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. По результатам проверки налоговый орган вынес решение от 24 октября 2023 года о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей.

Не согласившись с решением ИФНС, Блиновская 26 декабря 2023 года обратилась в суд с иском. Однако суд первой инстанции 2 апреля 2024 года отказал в его удовлетворении. Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня и Арбитражный суд Московского округа 10 октября отклонили жалобу Блиновской на решение суда первой инстанции.

Блиновская - российский блогер, создатель марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу. Следствие обвиняет ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Сейчас Блиновская находится в СИЗО.