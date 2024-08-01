Туроператоры сообщили о снижении стоимости туров в Турцию и Таиланд уже в августе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Средний чек туров за рубеж в августе снизился на всех популярных направлениях, таких как Турция, Таиланд, Россия, Абхазия, Египет, ОАЭ, для Турции и Таиланда это связано с появлением скидок от туроператоров, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные агрегаторов.

"В августе средний чек туров уменьшился по сравнению с июлем для таких направлений, как Россия, Абхазия, Египет и ОАЭ, это объясняется сокращением средней продолжительности туров. В Турции и Таиланде средняя длительность тура не изменилась, а средние чеки сократились на 17% и 15% соответственно. Это означает, что туроператоры начали предлагать скидки", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, в августе Турция остается лидером продаж - на нее приходится 35% всех забронированных туров у агрегатора "Слетать.ру".

На втором месте - курорты России, их доля в продажах пакетных туров составляет 30%. На третьем месте Египет, доля которого выросла с 6,5% в июле до 14%. Доля ОАЭ с приближением осени также выросла до 6%.

Пятое и шестое места занимают Абхазия и Таиланд с долями 5,3% и 5,2% соответственно.

Как отмечают в АТОР, средний чек тура на восемь ночей с перелетом в Турцию в августе у "Слетать.ру" составляет 242,9 тыс. рублей. Это на 17% меньше, чем в июле.

"Учитывая, что август всегда был самым дорогим месяцем в Турции, это означает, что турецкие отели уже в июле начали давать скидки на август. Менее 2% бронирований приходится на Стамбул, остальное занимают пляжные курорты: 87% - провинция Анталья, 11% - Эгейское побережье", - подчеркивают в АТОР.

Аналогичная ситуация с турами в Таиланд, на которые также появились скидки. Средний чек тура с перелетом в Таиланд в августе - 189,2 тыс. руб. Это на 15,5% меньше, чем в июле при той же средней продолжительности тура - 11 ночей.

Средний чек тура по России в августе составляет 109,3 тыс. рублей, около 40% всех бронирований приходятся на курорты Краснодарского края. На втором месте - Санкт-Петербург с 6%, у Москвы и Московский области вместе 5,4%, у Кавминвод - 2,2%, у Крыма и Калининградской области - по 2%, у Дагестана - 1,7%.

Средний чек тура с перелетом в Египет в августе составил 212,5 тыс. рублей, что на 12% меньше, чем в июле. При этом средняя продолжительность тура сократилась с девяти до восьми ночей. Более половины забронированных туров в Египет на август приходится на Шарм-эль-Шейх, немного меньшая доля - на Хургаду, на Дахаб и Северное побережье приходится около 1% бронирований.

Средний чек тура с перелетом в ОАЭ в августе составил 211,3 тыс. рублей. Это на 3,5% меньше, чем в июле, но и средняя продолжительность тура сократилась с девяти до семи ночей. Наиболее популярен у туристов в августе Дубай (29%), Фуджейра (23%), Рас-эль-Хайма (15%), Аджман (9,5%) и Абу-Даби (8,7%).

Средний чек тура в Абхазию в августе составляет 129,7 тыс. рублей, что на 7% меньше, чем в июле. В АТОР снижение также объясняют сокращением средней продолжительности туров.

Ранее гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что в сентябре пакетные туры на популярных летних зарубежных направлениях могут подешеветь на 25% из-за окончания летнего сезона и приближения зимнего. В это время постепенно снижается интерес к курортам России, Абхазии и Турции и растет к странам, где можно купаться зимой, таким как ОАЭ, Египет, Таиланд и другим.

При этом в сентябре рейтинг самых популярных направлений в сентябре еще выглядит летним. Это Турция, Египет, ОАЭ и Краснодарский край.