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Туроператоры предупредили о росте цен на отели Таиланда зимой на 10-15%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Зимой 2024-2025 года отельеры Таиланда поднимут цены на размещение на 10-15%, это связано с высоким спросом на направление на зарубежных рынках, в том числе российском, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Отельеры и принимающие туроператоры сообщают о росте тарифов по сравнению с прошлым годом на 15% в среднем ценовом сегменте и на 10% в люксовом. Но при бронировании заранее можно получить скидки до 10-20%", - отмечают в АТОР.

По ее данным, несмотря на повышение цен загрузка номеров в некоторых отелях Пхукета на декабрь - январь уже сейчас близка к 100%, есть и гостиницы, где мест не осталось.

"В этом году туристы в плане зимнего отдыха активизировались раньше обычного, говорят туроператоры и турагенты. Большинство бронирований Таиланда на новогодний период сделано уже в конце июля - начале августа, практически за полгода до заезда. На загрузке отелей сказывается то, что в этом году увеличилось количество стран, граждане которых могут получить визу в Таиланд по прилету. К ним добавились Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие", - говорится в сообщении.

С января по июль Таиланд посетили более миллиона туристов из России. Это на 17% больше, чем за тот же период годом ранее.

АТОР Таиланд Пхукет
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