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"АБ Холдинг" отсудил у кипрской ABH Financial ее пакет в Альфа-банке

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы разрешил кипрской ABH Financial Limited передать в собственность "АБ Холдингу" миноритарный пакет акций Альфа-банка исходят из оценки всего банка в 213 млрд рублей.

Решение было принято в рамках иска о взыскании Альфа-банком с ABH Financial Limited долга на 26,5 млрд рублей и 47,3 млн швейцарских франков в рублевом эквиваленте. В августе 2024 года суд удовлетворил иск банка. В начале 2025 года банк подал заявление об изменении способа и порядка исполнения решения суда, ходатайство было удовлетворено.

Суд разрешил передать ABH Financial Limited в собственность "АБ Холдинга" 0,0001678% акций (100 из 59 587 623 обыкновенных акций номиналом 1 тысяча рублей) в капитале Альфа-банка.

В обоснование заявления банк указал, что 8 ноября 2024 года заключил с "АБ Холдингом" соглашение, по которому он уступает холдингу права требования на часть задолженности ABH Financial Limited в сумме 357 тысяч рублей. Холдингу известно, что ABH Financial Limited имеет в собственности 0,0001678% акций Альфа-банка. Согласно отчету об оценке рыночной стоимости этой доли на 1 октября 2024 года ее стоимость составляла 357 тысяч рублей. Соответственно, долг ABH Financial Limited перед АО "АБ Холдинг" в размере 357 тысяч рублей соответствует оценке 0,0001678% акций во владении ABH Financial Limited. Поэтому банк считает возможным изменить порядок и способ исполнения решения суда, а именно передать от ABH Financial Limited в собственность "АБ Холдинга" 0,0001678% акций Альфа-банка. Исходя из оценки 100 акций в 357 тысяч рублей, весь банк был оценен в 213 млрд рублей.

Арбитражный суд Московской области в 2024 году удовлетворил заявление Минфина о приостановлении корпоративных прав ABH Financial Limited, которая через "АБ Холдинг" контролировала Альфа-банк. Такое право появилось у министерства после того, как правительство включило "АБ Холдинг" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Статус ЭЗО позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления ИХК корпоративных прав в отношении ЭЗО.

В феврале 2025 года стало известно, что основатели Альфа-банка бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман продали доли владения в кредитной организации, а также компании "Альфа Страхование", чтобы снять с себя санкции ЕС. Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Фридман и Авен в прошлом году продали доли в банке и страховщике своему партнеру Андрею Косогову. По данным издания, бизнесмены владели в совокупности 45% акций банка и 42% акций страховой компании. Оба актива оцениваются примерно в 240 млрд рублей ($2,5 млрд), отмечала FT.

Весной прошлого года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене введенных против них санкций Евросоюза. Однако эти решения относятся только к периоду с февраля 2022 года по март 2023 года и не означают автоматического исключения бизнесменов из санкционного списка.

Альфа-банк по итогам 2024 года занимал 4-место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами порядка 11,6 трлн рублей.

Альфа-банк Минфин Михаил Фридман Петр Авен АБ Холдинг ABH Financial
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