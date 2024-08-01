Семь пострадавших после обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле госпитализированы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - После частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей, трое пациентов, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга. Готовится эвакуация в Екатеринбург еще одного взрослого пациента", - сказал Кузнецов в четверг.

Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава, добавил он.

Из-за взрыва газа в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда. В результате обрушения пострадали 12 человек, сообщили в федеральном МЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).