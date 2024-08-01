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В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли погибшую женщину

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле после взрыва в жилой пятиэтажки из-под завалов извлекли погибшую женщину, сообщает МЧС РФ.

Поисково-спасательные работы продолжаются, говорится в сообщении.

По последним данным МЧС, пострадали 12 человек, в том числе шестеро детей. Госпитализированы семь пострадавших, состояние троих врачи оценивают как тяжелое.

Трех пострадавших детей вертолетами доставили в больницу № 9 в Екатеринбурге, сообщил Минздрав Свердловской области. Также в Екатеринбурге приземлился борт, перевозивший из Нижнего Тагила взрослого пациента в ЦГКБ № 23.

По предварительной версии, в доме взорвался газ, обрушились два подъезда.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

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МЧС Минздрав Свердловская область Нижний Тагил
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