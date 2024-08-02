В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днем траура по погибшим при взрыве в доме

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - День траура объявлен в Нижнем Тагиле (Свердловской области), в память о погибших при обрушении подъезда дома, сообщает глава города Владислав Пинаев.

"3 августа будет объявлен днем траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81. В такие минуты слова не могут передать всей тяжести утраты, но я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал глава в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь.

"В трудные времена мы должны быть вместе – поддерживать друг друга, чтобы справиться с этой болью. Нижний Тагил скорбит вместе с вами", - написал Пинаев.

В свою очередь пресс-служба губернатор области отмечает, что в день траура на всей территории городского округа будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, Свердловской области и города Нижний Тагил.

Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры, которые работают на территории муниципалитета, рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Взрыв газа произошел в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда. Из-под завалов извлечены тела семи жертв, спасены 15 человек, в том числе семеро детей.

На месте происшествия работает группировка спасателей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).