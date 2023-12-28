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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Россия и США продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС до 2025 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA договорились продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) до 2025 года, сообщили в госкорпорации в четверг.

"В 2023 году в целях поддержания надежности функционирования МКС в целом и гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя "Роскосмоса" и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно", - говорится в сообщении, посвященном работе госкорпорации в 2023 году.

Отмечается, что в июле и декабре 2023 года подписаны два дополнения к договоренности об исполнении соглашения между "Роскосмосом" и NASA в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях.

23 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал "Интерфаксу", что дополнительное соглашение между "Роскосмосом" и NASA подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

23 октября правительство РФ одобрило переговоры между "Роскосмосом" и NASA о подписании второго дополнения к договору о перекрестных полетах на МКС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребёнкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

15 сентября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация готовит дополнительное соглашение о продлении перекрестных полетов на МКС до 2025 года. В свою очередь руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кеннет Бауэрсокс заявил, что американская сторона заинтересована в продлении соглашения с "Роскосмосом" о перекрестных полетах "до конца проекта МКС, когда бы он ни наступил".

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре к станции был запущен российский корабль "Союз МС-24", в состав которого, помимо россиян Олега Кононенко и Николая Чуба, входит астронавт NASA Лорал О'Хара. В августе состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-7, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов.

NASA МКС Роскосмос США
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