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Фонд Карнеги признан в РФ нежелательной организацией

Фонд Карнеги признан в РФ нежелательной организацией
Фото: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американский Фонд Карнеги, внесенный ранее в РФ в реестр иностранных агентов, попал в список нежелательных в России организаций, который ведет Минюст.

Решение о признании организации нежелательной приняла Генпрокуратура РФ.

Фонд Карнеги создан в 1910 году в США и является одним из старейших исследовательских центров в сфере международных отношений.

В апреле 2023 года он был признан иностранным агентом в России.

В настоящее время доступ к ресурсам фонда в РФ ограничен.

Генпрокуратура РФ Минюст РФ Фонд Карнеги
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