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Эксперты ФСБ рекомендуют отказаться от использования российского браузера "Спутник"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Созданный по приказу руководства ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует отказаться от использования российского браузера "Спутник" после банкротства разработчика и перекупки доменного имени американской компанией.

"НКЦКИ рекомендует отказаться от использования браузера "Спутник" в ваших организациях и личных целях", - говорится в сообщении.

В центре напомнили, что браузер "Спутник" был разработан компанией ООО "Спутниклаб", использовался в государственных организациях и органах государственной власти за счет поддержки отечественных SSL-сертификатов и нахождения в реестре программного обеспечения Минцифры.

"В 2023 году ООО "Спутниклаб" признано несостоятельным (банкротом). После этого компания подала запрос на исключение браузера "Спутник" из реестра ПО Минцифры России, и 7 марта 2024 года он был исключен из него. Техническая поддержка браузера "Спутник" прекратилась в 2022 году, а доменное имя browser-sputnik[.]ru, к которому обращались экземпляры программы для получения обновлений, стало доступным для продажи в связи с истечением срока регистрации", - говорится в сообщении.

По данным НКЦКИ, сейчас доменное имя browser-sputnik[.]ru принадлежит американской компании Global Internet Telemetry Measurement Collective, "используется ей в неизвестных целях, а ассоциированный с доменным именем веб-сервис принимает от установленных на СВТ (средствах вычислительной техники - ИФ) российских граждан браузеров "Спутник" запросы на получение обновлений".

"Таким образом, существует угроза внедрения в программное обеспечение "Спутник" вредоносных модулей с целью компрометации СВТ", - отмечают в НКЦКИ.

НКЦКИ Минцифры ФСБ Спутник Спутниклаб
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