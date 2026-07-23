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Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам

При отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах

Минцифры призвало переходить на его сертификаты безопасности для доступа к российским сервисам
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российское Минцифры советует пользователям устанавливать на свои компьютеры и гаджеты его сертификаты безопасности для бесперебойного и безопасного доступа к отечественным ресурсам через иностранные браузеры.

"При отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах (Google Chrome, Safari, Edge и др.), а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное", - заявило министерство.

"Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении из-за отзывов сертификатов иностранными удостоверяющими центрами, - сказано в сообщении. - Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры".

В Яндекс-браузере уже встроен отечественный сертификат безопасности, благодаря чему его пользователей не затрагивают ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров, отметило ведомство. Сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий, и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом; браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил. "Если проверка не проходит, сайт может не открыться или показать предупреждение о проблемах с безопасностью", - сказали в министерстве.

Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года.

"Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства", - заверило министерство.

Корневой и выпускающий сертификаты можно установить как на компьютер, так и на смартфон, а ознакомиться с подробной инструкцией и скачать сертификаты можно на "Госуслугах".

SSL-сертификат - цифровая подпись сайта, которая шифрует передаваемые данные и подтверждает его подлинность.

Google Яндекс Минцифры Госуслуги Safari Edge
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