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Судоходство запретили до 1 сентября на участке Беломорканала после ЧП в Карелии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Движение судов запретили на участке Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Сегежском округе Карелии, где размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами.

"Установить срок действия запрещения движения судов на участке 1245-1255 км ББК в Беломорско-Онежском бассейне внутренних водных путей РФ с 29 июля по 1 сентября 2024 года", - говорится в сообщении Росморречфлота.

Этим же распоряжением дано указание ФБУ "Администрации Беломорканала" передавать ежесуточно Росморречфлоту данные об уровнях воды и фактических глубинах в бьефе шлюзов №№ 10 и 11.

Размыв перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК в Надвоицах произошел 29 июля. По обновленным данным МЧС, волна полностью разрушила три дома и частично повредила еще пять. Три человека погибли и пострадали еще десять.

Как уточнили в Минприроды Карелии со ссылкой на ФБУ "Администрация "Беломорканал", на момент аварии уровень воды на плотине не был превышен. Причины инцидента устанавливаются.

По факту размыва дамбы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Из-за аварии была объявлена угроза подтопления населенных пунктов Беломорского округа, но в настоящее время такой опасности нет.

Росморречфлот Карелия Беломорканал
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