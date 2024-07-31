Найдено тело еще одной погибшей в результате размыва дамбы в Карелии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Карелии нашли тело женщины, пропавшей после размыва перемычки Беломорско-Балтийского канала, сообщили в управлении МЧС по республике.

"Погибшую нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома (ИФ - Сегежский округ). Поисково-спасательные работы завершены", - говорится в сообщении.

Перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Надвоицах размыло утром 29 июля.

По обновленным данным МЧС, волна полностью разрушила три дома и частично повредила еще пять. Пострадали десять человек: одного взрослого и двух детей госпитализировали, четверым оказали медпомощь амбулаторно. Без вести пропавшими числились две женщины и мужчина - предположительно, водитель экскаватора.

30 июля тела женщины и мужчины нашли в 11 км от места размыва дамбы, в районе поселка Кочкома.

В поисках пропавших и в ликвидации последствий аварии участвовали 104 человека и 38 единиц техники.

В Минприроды Карелии со ссылкой на ФБУ "Администрация "Беломорканал" заявляли, на момент аварии уровень воды на плотине не был превышен. Причины инцидента устанавливаются. По факту размыва дамбы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Из-за аварии была объявлена угроза подтопления населенных пунктов Беломорского округа, но, как уточнил во вторник глава Карелии Артур Парфенчиков, уровень воды между шлюзами ББК снизился более чем на 4 метра и составил 72,39 м в Балтийской системе высот. Угрозы затопления нет.