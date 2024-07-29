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Власти Карелии заявили, что удалось не допустить затоплений ниже размыва дамбы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Властям Карелии и руководству учреждения "Беломорканал" удалось избежать затопления поселений в Беломорском округе, которые находятся ниже по течению от места прорыва дамбы в Сегежском округе, сообщил во "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Проехал по гидроузлам, по которым шла большая вода после прорыва временной дамбы. С гидротехниками искали оптимальные решения по регулированию сброса воды. В итоге удалось не допустить затопления населенных пунктов ниже по течению. В том числе Беломорска", - написал он.

По его данным, сейчас вода не поднимается. Ожидается, что в течение нескольких часов она должна пойти на спад и не превысит критических отметок. Тем не менее мониторинг уровня воды продолжается.

Размыв перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах произошел в 06:34 29 июля. В Сегежском округе ввели режим ЧС.

Как сообщили в Минприроды Карелии со ссылкой на ФБУ "Администрация "Беломорканал", на момент аварии уровень воды на плотине не был превышен. Причины инцидента устанавливаются.

Из-за аварии появилась угроза подтопления населенных пунктов Беломорского округа, поэтому там ввели режим повышенной готовности и эвакуировали жителей и туристов. Погиб человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести.

По информации ФКУ "Ространсмодернизация", восстановительные работы на месте прорыва перемычки начнут предстоящей ночью.

Транзитное судоходство на Беломорско-Балтийском канале (ББК) остановлено до окончания ремонтно-восстановительных работ, сообщил Росморречфлот.

Артур Парфенчиков Росморречфлот Карелия Сегежский округ Беломорканал
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