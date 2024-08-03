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Емкости с топливом загорелись под Ростовом после атаки БПЛА

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют пожар на территории базы № 7 в Каменском районе Ростовской области, где в результате атаки беспилотников произошло возгорание емкостей с топливом, сообщил глава администрации Каменского района Владимир Савин в своем телеграм-канале в субботу.

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"В результате атаки 6 БПЛА в 02:21 мск повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Пострадавших нет", - написал Савин.

Он отметил, что по состоянию на 8:30 по московскому времени тушение пожара продолжается.

"Привлечено к ликвидации пожара и последствий более 90 человек и 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет", - добавил Савин.

Глава Каменского района попросил жителей по возможности не покидать закрытых помещений, уплотнить форточки влажной тканью, а при выходе на улицу пользоваться увлажненными масками.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА сегодня ночью повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах.

Ростовская область
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