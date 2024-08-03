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Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Повреждения в школах, детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях зафиксированы после атаки беспилотников в Морозовском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале в субботу.

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"В Морозовском районе введен режим ЧС. С утра муниципальная рабочая группа приступила к подворовому обходу, чтобы оценить ущерб, нанесенный ночной воздушной атакой. На данный момент зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях", - написал Голубев.

Минувшей ночью Голубев сообщил, что "в результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовский районах" Ростовской области.

В результате атаки беспилотников повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7 в Каменском районе Ростовской области. Службы экстренного реагирования продолжают ликвидировать возгорания. Пострадавших нет.

Ростовская область Василий Голубев
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