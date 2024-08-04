Мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мирный житель ранен в результате атаки украинского беспилотника в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, это случилось на участке автодороги Ясные Зори - Октябрьский. Машина также получила повреждения.