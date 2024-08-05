Еще одна женщина пострадала при обстрелах белгородского города Шебекино

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ города Шебекино, есть пострадавшая.

"По предварительной информации, ранен один человек - у женщины множественные (...) осколочные ранения ноги. (...) пострадавшая доставляется в больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

По его данным, в четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля.

Ранее губернатор сообщил, что при ночном обстреле города Шебекино пострадала еще одна мирная жительница: женщину с баротравмой госпитализировали.