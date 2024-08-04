Поиск

Один мирный житель погиб в результате атаки БПЛА по дому в Шебекино

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате атаки украинскими дронами в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона добавил, что в результате атаки были повреждены четыре здания.

Гладков также сообщил, что "в Белгородском районе в селе Салтыково FPV-дроном атакован автобус сельскохозяйственного предприятия".

Губернатор добавил, что в селе Петровка в результате атаки БПЛА сгорел легковой автомобиль.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

После ЧП в Нижнем Тагиле 53 человека остаются в пункте временного размещения

После ЧП в Нижнем Тагиле 53 человека остаются в пункте временного размещения

Что произошло за день: суббота, 3 августа

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Режим ЧС объявили в сахалинском Невельске из-за сошедших селей и оползней

Судьбу частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Емкости с топливом загорелись под Ростовом после атаки БПЛА

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });