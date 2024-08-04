Один мирный житель погиб в результате атаки БПЛА по дому в Шебекино

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате атаки украинскими дронами в Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"К огромному горю, в Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона добавил, что в результате атаки были повреждены четыре здания.

Гладков также сообщил, что "в Белгородском районе в селе Салтыково FPV-дроном атакован автобус сельскохозяйственного предприятия".

Губернатор добавил, что в селе Петровка в результате атаки БПЛА сгорел легковой автомобиль.